Хабаровская бизнес-леди отправляла в рейсы водителя с белой горячкой
В Хабаровском крае предприниматель признан виновным в оказании транспортных услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает ИА Дейта.
В Хабаровском крае предприниматель признан виновным в оказании транспортных услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает ИА Дейта.
Собранные следственными органами хабаровского СКР доказательства признаны судом достаточными для приговора женщине, которая признана виновной по статье УК РФ «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».
Выяснилось, что 26 мая 2015 года в
Приговором суда женщине назначен штраф в 100 тысяч рублей. Оперативное сопровождение по уголовному делу вели сотрудники УМВД по Хабаровскому краю.