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06:11 (мск), источник: ДЕЙТА

Хабаровская бизнес-леди отправляла в рейсы водителя с белой горячкой

В Хабаровском крае предприниматель признан виновным в оказании транспортных услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает ИА Дейта.

Собранные следственными органами хабаровского СКР доказательства признаны судом достаточными для приговора женщине, которая признана виновной по статье УК РФ «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Выяснилось, что 26 мая 2015 года в Комсомольске-на-Амуре по вине водителя рейсового автобуса № 115 произошло ДТП, в котором пострадали пассажиры. Следствие установило, что водитель не имел права садиться за руль, так в 2014 году его поставили на учет в наркодиспансере с диагнозом (алкогольный психоз), при котором запрещено управлять транспортом. Несмотря на это, индивидуальный предприниматель, являвшаяся работодателем водителя, а также владельцем автобуса, поставила мужчину в рейс.

Приговором суда женщине назначен штраф в 100 тысяч рублей. Оперативное сопровождение по уголовному делу вели сотрудники УМВД по Хабаровскому краю.

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