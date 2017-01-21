Мужчина до смерти забил собутыльника жены в Тайшете Иркутской области

Тайшетский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении Владимира Леготкина, который до смерти избил человека. В ночь с 6 на 7 января 2016 года Леготкин в поисках своей жены прибыл в дом потерпевшего в Бирюсинске и в ходе ссоры избил его. Мужчина умер на следующий день в больнице. Убийца осужден на 12 лет заключения в колонии строгого режима. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Иркутской области.

По «горячим следам» найти убийцу не удалось, однако спустя три месяца полицейские все же вышли на след преступника, который к тому времени «замел следы» и оказал давление на очевидца преступления — свою жену.

«Несмотря на принятые со стороны Леготкина меры, в ходе предварительного расследования были собраны и надлежаще закреплены доказательства его вины, уголовное дело направлено в Тайшетский городской суд. В судебном заседании Леготкин активно защищался от предъявленного обвинения, отрицая свою причастность к содеянному. Сторона защиты выдвигала версии о его непричастности к преступлению, однако, государственным обвинителем в судебном заседании не только надлежащим образом представлены доказательства виновности Леготкина в содеянном, но и приняты исчерпывающие меры к проверке всех версий случившегося», — сообщили в пресс-службе.

Жена Леготкина, изобличавшая мужа в ходе предварительного следствия, в судебном заседании полностью изменила свои показания. С учетом позиции прокурора Тайшетским городским судом Леготкин признан виновным в совершении убийства, ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.