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06:06 (мск), источник: Вести Приморье

Пьяный мужчина сообщил в полицию Владивостока о готовящемся взрыве

В дежурную часть отдела полиции № 6 (Советский район) УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение местного жителя о готовящемся взрыве. Как сообщили в пресс-службе УМВД по г. Владивостоку, участковые уполномоченные полиции установили личность звонившего и задержали 44-летнего жителя Владивостока.

По словам задержанного, он позвонил в полицию, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации (Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий).

Подозреваемому грозит штраф размере до двухсот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.

Помимо уголовной ответственности виновные в совершении таких преступлений в судебном порядке возмещают убытки, причинённые государству за выезд экстренных служб на ложное происшествие.

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