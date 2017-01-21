Прокуратура подозревает челябинскую аптеку в коррупции

Законны ли покупки лекарств «Областным аптечным складом»? Этим вопросом займется прокуратура. Информация о возможных нарушениях поступила в ведомство от представителей Общероссийского Народного Фронта, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Члены ОНФ провели собственную проверку и заподозрили, что госконтракты аптечного склада на 1 млрд 700 млн рублей — незаконны. Медикаменты закупались лишь у одного поставщика — у супруги директора по развитию бизнеса «Областного аптечного склада». Без конкурсной процедуры. А это — личная заинтересованность компании, которая, возможно, является нарушением федерального антикоррупционного законодательства.