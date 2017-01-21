Житель Индии провел 10 лет в тюрьме за преступление своего брата

Источник: Reuters

Бала Сингх, которому сейчас 43 года, вышел на свободу в пятницу. За решеткой Бала оказался потому, что не смог доказать, что не является Паппу Сингхом — собственным братом, которого полиция подозревала в убийстве.

«Я потратил десять лет своей молодости в тюрьме просто потому, что у меня не было официальных документов, которые бы подтвердили, что я — не мой брат», — заявил Бала журналистам после освобождения.

Преступление, за которое незаслуженно понес наказание Бала, произошло в 2001 году. Тогда полиция смогла задержать четырех подозреваемых, среди них был брат Бала Паппу. Полиции удалось добиться ареста троих, но Паппу сбежал от правосудия. Под давлением суда, требовавшего скорейшего закрытия дела, полиция в апреле 2006 года задержала Бала в качестве Паппу.

«У нас были отпечатки пальцев Паппу, оставшиеся с более раннего дела. Мы отправили их вместе с отпечатками Бала на судебно-криминалистическую экспертизу в Лакхнау прошлом году, чтобы установить, действительно ли это два разных человека. Лаборатория подтвердила, что Бала не мог быть Паппу», — заявил представитель тюрьмы Д. С. Мишра.

Как отмечает издание, никто из представителей властей при этом не объяснил, почему им потребовалось 10 лет, чтобы провести простой тест на установление личности. Впрочем, возможно, что это объясняется отсутствием должной юридической защиты: мать Балу Раджкумари смогла собрать достаточно денег на адвоката лишь пару лет назад.

«Я наконец-то добился справедливости, но потерял лучшие годы своей жизни. Десять лет назад я был молодым человеком, полным надежд. Все мои мечты разбиты вдребезги. Я был невиновен, и дни и ночи, проведенные в тюрьме, опустошили меня. Иногда я просто терял надежду», — заявил Бала.