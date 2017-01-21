Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Тихом океане построят первый в мире «плавучий город»
Американские летчики в Сирии жалуются на опасные действия русских
Три друга из Кирова создали бизнес, принесший 22 млн руб. за год
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Боярская и Матвеев путешествуют по США (фото)
Продолжение «Секретных материалов» от ЦРУ Спецслужбы США выложили в Интернет тысячи ранее засекреченных файлов
55-летний Джордж Клуни готовится стать «дважды отцом»
Названы сорта рыбы, которые нельзя есть беременным
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Особняк в центре Москвы продают по цене «однушки»
"Украина вдвое больше Франции": Кличко снова опозорился - СМИ
СМИ: на месте падения Ту-154 найден другой самолет
Крещение по-балийски: Светлана Ходченкова искупалась в водопаде
Дочь Валерия Меладзе вышла замуж в Англии
СМИ: Путин начинает завоёвывать умы американцев
СМИ: Владимир Путин стал лауреатом Премии Мира
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
22«Облик перемен»
9Крещенские купания
14События недели в фотографиях
12Юбилей Ренаты Литвиновой
07:34 (мск), источник: РИА Новости

Житель Индии провел 10 лет в тюрьме за преступление своего брата

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 янв — РИА Новости. Житель индийского города Биджнор, штат Уттар-Прадеш, провел в тюрьме 10 лет за преступление, которое совершил его брат, сообщает издание Times of India.

Источник: Reuters

Бала Сингх, которому сейчас 43 года, вышел на свободу в пятницу. За решеткой Бала оказался потому, что не смог доказать, что не является Паппу Сингхом — собственным братом, которого полиция подозревала в убийстве.

«Я потратил десять лет своей молодости в тюрьме просто потому, что у меня не было официальных документов, которые бы подтвердили, что я — не мой брат», — заявил Бала журналистам после освобождения.

Преступление, за которое незаслуженно понес наказание Бала, произошло в 2001 году. Тогда полиция смогла задержать четырех подозреваемых, среди них был брат Бала Паппу. Полиции удалось добиться ареста троих, но Паппу сбежал от правосудия. Под давлением суда, требовавшего скорейшего закрытия дела, полиция в апреле 2006 года задержала Бала в качестве Паппу.

«У нас были отпечатки пальцев Паппу, оставшиеся с более раннего дела. Мы отправили их вместе с отпечатками Бала на судебно-криминалистическую экспертизу в Лакхнау прошлом году, чтобы установить, действительно ли это два разных человека. Лаборатория подтвердила, что Бала не мог быть Паппу», — заявил представитель тюрьмы Д. С. Мишра.

Как отмечает издание, никто из представителей властей при этом не объяснил, почему им потребовалось 10 лет, чтобы провести простой тест на установление личности. Впрочем, возможно, что это объясняется отсутствием должной юридической защиты: мать Балу Раджкумари смогла собрать достаточно денег на адвоката лишь пару лет назад.

«Я наконец-то добился справедливости, но потерял лучшие годы своей жизни. Десять лет назад я был молодым человеком, полным надежд. Все мои мечты разбиты вдребезги. Я был невиновен, и дни и ночи, проведенные в тюрьме, опустошили меня. Иногда я просто терял надежду», — заявил Бала.

Между тем, его брат Паппу, как рассказала мать братьев, сбежал в Непал, где был убит. Она даже получила свидетельство о смерти и принесла его в полицию, но ее не стали слушать, рассказала она журналистам.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Высокий суд Лондона завершил слушания по долгу Украины перед Россией
Дональд Трамп подписал указ о реформе здравоохранения
Трамп с супругой станцевали на балу в честь инаугурации
В Госдуме отчитались о разборе «законодательных завалов»
Парламент Турции одобрил поправки о смене формы правления
США выйдут из Транстихоокеанского партнерства
Бывший президент Гамбии уступил власть преемнику
Apple подала в суд на поставщика компьютерных чипов
Спорт
Гений места: как Шипулин победил Фуркада На своем любимом стадионе в итальянской Антерсельве Антон Шипулин одержал победу в своей «любимой» гонке, которая не покорялась ему даже в золотые юниорские времена
Авто
Назван самый продаваемый в Европе автомобиль Лидер продаж на европейском рынке не менялся уже восемь лет
Hi-Tech
Фото: каким был первый мобильный телефон Nokia Nokia — одна из самых обсуждаемых тем на всех ресурсах, рассказывающих о технологиях или смартфонах. Возращение «неубиваемого» аппарата в лице Nokia 6 обсудили уже все. Мы же предлагаем вам вспомнить, каким был самый первый аппарат компании
Кино
Звезда «Не родись красивой» возвращается на ТВ в роковом образе Актриса Нелли Уварова снялась в новом сериале канала ТНТ про американского шпиона и «Газпром»
Недвижимость
Названа цена самого дорогого дома России
Суд объяснил, как определить границу дачного участка
10 ремонтов эконом-класса по-европейски
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Леди
5 поговорок, смысл которых мы всегда понимали неправильно Пообщались с преподавателем русского языка и культуры речи и выяснили, какой смысл на самом деле вкладывали в современные крылатые выражения наши предки.
Дети
Министр образования хочет вернуться к «лучшим традициям советской школы» Ольга Васильева считает, что и в XXI  веке школа должна воспитывать в учениках уважение к своему народу и к труду.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь