Под Енисейском в реке затонул МАЗ, водителя не нашли

ЧП произошло ещё 19 января. За прошедшие сутки спасатели дважды выезжали на место, сообщили в КГКУ «Спасатель».

В первый раз удалось обнаружить автомобиль, на глубине 8,5 метров. Во второй раз были проведены водолазные работы по поиску тела, выполнен один спуск в реку. Но тело не найдено.