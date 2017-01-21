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09:48 (мск), источник: АиФ Красноярск

Под Енисейском в реке затонул МАЗ, водителя не нашли

В Красноярском крае, на ледовой переправе «Енисейск-Потапово», в реке Енисей затонул грузовик МАЗ.

ЧП произошло ещё 19 января. За прошедшие сутки спасатели дважды выезжали на место, сообщили в КГКУ «Спасатель».

В первый раз удалось обнаружить автомобиль, на глубине 8,5 метров. Во второй раз были проведены водолазные работы по поиску тела, выполнен один спуск в реку. Но тело не найдено.

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