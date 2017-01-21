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09:45 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске пьяные пассажиры такси напали на водителя

В Красноярске двое пассажиров такси в состоянии алкогольного опьянения напали на водителя. Мужчина смог вырваться и позвонить в полицию. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

Пострадавший рассказал, что пассажиры накинулись на него и нанесли травмы. Они забрали все деньги, а также прихватили солнцезащитные очки. Пока таксист звонил в полицию, грабители успели скрыться.

Их удалось задержать «по горячим следам». Правоохранители передали ориентировку с приметами подозреваемых всем патрульно-постовым службам. Дежурившие полицейские опознали злоумышленников, подходящих под описание, и доставили их в отдел.

Позже выяснилось, что оба подозреваемых проживают в Красноярске. Один из них ранее был судим. На задержанных были заведены уголовные дела по статье «Грабеж». За совершенное преступление им грозит до 7 лет тюрьмы.

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