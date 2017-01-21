В Красноярске пьяные пассажиры такси напали на водителя
В Красноярске двое пассажиров такси в состоянии алкогольного опьянения напали на водителя. Мужчина смог вырваться и позвонить в полицию. Об этом сообщили в
В Красноярске двое пассажиров такси в состоянии алкогольного опьянения напали на водителя. Мужчина смог вырваться и позвонить в полицию. Об этом сообщили в
Пострадавший рассказал, что пассажиры накинулись на него и нанесли травмы. Они забрали все деньги, а также прихватили солнцезащитные очки. Пока таксист звонил в полицию, грабители успели скрыться.
Их удалось задержать «по горячим следам». Правоохранители передали ориентировку с приметами подозреваемых всем
Позже выяснилось, что оба подозреваемых проживают в Красноярске. Один из них ранее был судим. На задержанных были заведены уголовные дела по статье «Грабеж». За совершенное преступление им грозит до 7 лет тюрьмы.