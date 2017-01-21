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09:42 (мск), источник: СуперОмск

В Омске девушка нашла ключи от чужой квартиры, а спустя полтора года ее ограбила

Ведущая асоциальный образ жизни девушка не удержалась перед соблазном легкого заработка.

В минувший четверг, 19 января, в дежурную часть обратилась 29-летняя жительница Советского округа с которая сообщила, что у нее из квартиры по улице Заозерной похищены компьютер, часы и деньги в размере 15 000 рублей. Сумма ущерба составила 45 789 рублей.

Полицейские выяснили, что полтора года назад женщина потеряла комплект ключей от дома, но замки менять не стала. Подозрение пало на проживающую этажом выше женщину, ведущую асоциальный образ жизни и злоупотребляющую спиртным. Именно к ней и направились сотрудники уголовного розыска.

Версия о причастности к краже 28-летней соседки оказалась верной. В ее квартире полицейские и были похищенные вещи. Имущество возвращено владельцу. Ранее задержанная не привлекалась к уголовной ответственности.

Полицейские установили, что злоумышленница полтора года назад нашла ключи рядом с квартирой своей соседки. А когда после очередного застолья у нее закончились деньги, вот она и не устояла перед соблазном легкой наживы.

По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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