Глава Купинского района стал фигурантом дела о халатности на 2,5 млн рублей
Глава Купинского района стал фигурантом дела о халатности на 2,5 млн рублей, об этом сообщает
Глава Купинского района стал фигурантом дела о халатности на 2,5 млн рублей, об этом сообщает
В 2014 году Купинский район заключил контракт на участие в долевом строительстве дома для
«При этом, глава Купинского района в период с мая 2014 года по июнь 2016 года без фактической проверки объемов выполненных работ подписал акты о приемке выполненных работ ООО “Экоресурс” и справки о стоимости работ и затрат на общую сумму свыше 13,7 миллионов рублей. Несмотря на то, что фактически застройщиком ООО “Экоресурс” выполнено строительных работ на сумму около 11,2 миллионов рублей», — говорится в сообщении СК.
Таким образом, по версии следствия, халатность главы района стоила 2,5 млн рублей для сирот, которые так и не получили жильё.
Возбуждено уголовное дело. Следователи занимаются сбором доказательной базы.
Расследование уголовного дела продолжается.