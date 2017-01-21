Глава Купинского района стал фигурантом дела о халатности на 2,5 млн рублей

В 2014 году Купинский район заключил контракт на участие в долевом строительстве дома для детей-сирот. Сумма контракта — 19 млн рублей. Застройщик обещал 16 квартир для детей без родителей. Дом обещал построить не позднее 1 июля 2015 года. Но дом так и не возвели и его стройка заморожена.

«При этом, глава Купинского района в период с мая 2014 года по июнь 2016 года без фактической проверки объемов выполненных работ подписал акты о приемке выполненных работ ООО “Экоресурс” и справки о стоимости работ и затрат на общую сумму свыше 13,7 миллионов рублей. Несмотря на то, что фактически застройщиком ООО “Экоресурс” выполнено строительных работ на сумму около 11,2 миллионов рублей», — говорится в сообщении СК.

Таким образом, по версии следствия, халатность главы района стоила 2,5 млн рублей для сирот, которые так и не получили жильё.

Возбуждено уголовное дело. Следователи занимаются сбором доказательной базы.

Расследование уголовного дела продолжается.