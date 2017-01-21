В Челябинске сгорел огромный цех хранения древесины на мебельной фабрике
В Челябинске сгорело крупное мебельное предприятие. Площадь горения составила порядка 800 кв. м.
В Челябинске сгорело крупное мебельное предприятие. Площадь горения составила порядка 800 кв. м.
Как сообщили Накануне.RU в
Сигнал о пожаре поступил в 7 утра по местному времени. По словам спасателей, существовала угроза дальнейшего распространения огня — пламя было открытым. Цех располагался по адресу ул. Механическая, 40, т.е. в районе промзоны. Сейчас угрозы городу нет, в результате пожара никто не пострадал (по предварительной информации).
Пожар тушили почти 80 человек, через час им удалось локализовать пламя. Было создано четыре участка тушения, на месте сейчас работает лаборатория контроля состояния атмосферного воздуха.
«Пожар очень сложный по масштабам, большая площадь. Много горючих материалов. Работать нам на этом объекте придётся долго. На полную ликвидацию с проливкой и разбором сгоревших завалов, чтобы не возникло повторного возгорания, потребуется несколько часов. Но горожанам не стоит беспокоиться, угрозы отравления воздуха опасными веществами нет», — прокомментировал ситуацию начальник Управления организации пожаротушения и проведения