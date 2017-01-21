В Челябинске сгорел огромный цех хранения древесины на мебельной фабрике

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Челябинской области, горел цех хранения древесины ЗАО «Краснодеревщик».

Сигнал о пожаре поступил в 7 утра по местному времени. По словам спасателей, существовала угроза дальнейшего распространения огня — пламя было открытым. Цех располагался по адресу ул. Механическая, 40, т.е. в районе промзоны. Сейчас угрозы городу нет, в результате пожара никто не пострадал (по предварительной информации).

Пожар тушили почти 80 человек, через час им удалось локализовать пламя. Было создано четыре участка тушения, на месте сейчас работает лаборатория контроля состояния атмосферного воздуха.