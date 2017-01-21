В Краснодаре женщина попала под колеса троллейбуса
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Несчастный случай произошел в пятницу, 20 января, около шести часов вечера возле дома № 45 на улице Ставропольской, недалеко от остановки КИМ. Здесь пострадала женщина, которую сбил троллейбус. Предположительно, она переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.
Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщил ГТРК «Кубань» инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД Краснодара Михаил Земляков.