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10:21 (мск), источник: Sputnik.by

Взрыв в Мачулищах: разрушено 6 гаражей, 1 человек пострадал

Пострадавший получил ожоги и был госпитализирован, повреждены шесть автомобилей, находившихся в боксах.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 янв — Sputnik. Один человек пострадал и шесть автомобильных гаражей были разрушены в результате взрыва в гаражном кооперативе в поселке Мачулищи Минского района, сообщили Sputnik в Минском областном УМЧС.

Инцидент в гаражно-строительного кооперативе «Автотурист», расположенном на улице Связистов, произошел днем 20 января, информация о ЧП поступила в МЧС в 16:39.

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«Поступило сообщение о взрыве с последующим горением в двухуровневых кирпичных боксах на территории», — сказали в МЧС.

В управлении также сообщили, что в результате были разрушены шесть гаражей — по три на нижнем и верхнем уровнях, повреждены шесть легковых автомобилей.

По данным МЧС, один человек пострадал — 33 неработающий мужчина получил ожоги 1−3 степеней (13% тела) и травмы различной степени тяжести. Прибывшей на место ЧП бригадой скорой медицинской помощи он был доставлен в больницу.

В настоящее время сотрудниками МЧС устанавливается причина взрыва.

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