Взрыв в Мачулищах: разрушено 6 гаражей, 1 человек пострадал

МИНСК, 21 янв — Sputnik. Один человек пострадал и шесть автомобильных гаражей были разрушены в результате взрыва в гаражном кооперативе в поселке Мачулищи Минского района, сообщили Sputnik в Минском областном УМЧС.

Инцидент в гаражно-строительного кооперативе «Автотурист», расположенном на улице Связистов, произошел днем 20 января, информация о ЧП поступила в МЧС в 16:39.