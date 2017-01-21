Взрыв в Мачулищах: разрушено 6 гаражей, 1 человек пострадал
Пострадавший получил ожоги и был госпитализирован, повреждены шесть автомобилей, находившихся в боксах.
Пострадавший получил ожоги и был госпитализирован, повреждены шесть автомобилей, находившихся в боксах.
МИНСК, 21 янв — Sputnik. Один человек пострадал и шесть автомобильных гаражей были разрушены в результате взрыва в гаражном кооперативе в поселке Мачулищи Минского района, сообщили Sputnik в Минском областном УМЧС.
Инцидент в
«Поступило сообщение о взрыве с последующим горением в двухуровневых кирпичных боксах на территории», — сказали в МЧС.
В управлении также сообщили, что в результате были разрушены шесть гаражей — по три на нижнем и верхнем уровнях, повреждены шесть легковых автомобилей.
По данным МЧС, один человек пострадал — 33 неработающий мужчина получил ожоги 1−3 степеней (13% тела) и травмы различной степени тяжести. Прибывшей на место ЧП бригадой скорой медицинской помощи он был доставлен в больницу.
В настоящее время сотрудниками МЧС устанавливается причина взрыва.