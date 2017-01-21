Землетрясение в 4 балла зафиксировали в Приморье
Толчки могли почувствовать жители Спасского района и
Толчки могли почувствовать жители Спасского района и
Владивосток, 21 января, PrimaMedia.
Небольшое землетрясение магнитудой 4 балла зафиксировали в Спасском районе и
Толчки силой до 4.4 баллов зафиксировали в 13.23 на глубине 330 метров в горных районах Приморья и в черте
«Прошедшее землетрясение не принесло разрушений и повреждений
И все же оперативные службы Приморья следят за ситуаций и в случае необходимости готовы выдвинуться к месту стихийного бедствия.
Напомним, в новому году в Приморском крае уже регистрировали землетрясения. Одно из них произошло 12 января в 98 км южнее Находки. Магнитуда составила 5,2 балла, толчки жители края не ощутили.