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11:27 (мск), источник: Prokazan.ru

Дорожные службы на мосту «Миллениум» сбрасывали снег прямо в Казанку

На мосту «Миллениум» снегоуборочная техника, которая очищала дорогу от снега, сбрасывала смешанный с грязью и реагентами снег прямо в Казанку. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

 — На видео, которое сняли очевидцы, видно, что техника сбрасывает снег за ограждение моста. А это является нарушением статьи 3.6. КоАП РТ «Нарушение муниципальных правил благоустройства территорий поселений и городских округов, муниципальных правил обращения с отходами», — отметили в ведомстве.

Сообщается, что специалисты отобрали пробы снега с проезжей части и ледяной глади реки для определения идентичности. Инспекторы центрального территориального управления Минэкологии РТ возбудили административное расследование.

Отмечается, что в городе не разрешается делать снежные отвалы вдоль дорог и складывать грязные осадки на тротуарах. За данное правонарушение может быть наложен административный штраф на граждан — от 2 до 3,5 тысяч рублей, на должностных лиц — от 15 до 30 тысяч рублей, на юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей.

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