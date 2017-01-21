Дорожные службы на мосту «Миллениум» сбрасывали снег прямо в Казанку

— На видео, которое сняли очевидцы, видно, что техника сбрасывает снег за ограждение моста. А это является нарушением статьи 3.6. КоАП РТ «Нарушение муниципальных правил благоустройства территорий поселений и городских округов, муниципальных правил обращения с отходами», — отметили в ведомстве.

Сообщается, что специалисты отобрали пробы снега с проезжей части и ледяной глади реки для определения идентичности. Инспекторы центрального территориального управления Минэкологии РТ возбудили административное расследование.

Отмечается, что в городе не разрешается делать снежные отвалы вдоль дорог и складывать грязные осадки на тротуарах. За данное правонарушение может быть наложен административный штраф на граждан — от 2 до 3,5 тысяч рублей, на должностных лиц — от 15 до 30 тысяч рублей, на юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей.