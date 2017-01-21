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11:23 (мск), источник: Volga News

Под Самарой при лобовом столкновении с прицепом грузовика погиб водитель автовоза

В пятницу, 20 января, днем на 3 км трассы Самара — Волгоград столкнулись два грузовых автомобиля Volvo, сообщают в ПСС по Самарской области.

По предварительным данным чрезвычайной службы, у одного из автомобилей во время обгона от порыва ветра сложился прицеп. С прицепом во встречном направлении столкнулся автовоз. Кабину автовоза от удара смяло. Водитель без признаков жизни оказался зажатым в кабине тягача. Для его извлечения потребовалась помощь спасателей.

В 14:46 к месту происшествия был направлен техногенный отряд в количестве трех спасателей.

«Сложность работ состояла в том, что кабина тягача была накрыта прицепом и прижата к дорожному отбойнику», — сообщают в ПС по Самарской области.

Спасатели трактором отбуксировали прицеп на обочину и освободили кабину от завалов. Затем, используя гидравлический разжим, спасателям удалось получить доступ в кабину тягача.

В 17:35 водителя извлекли из аварийного автомобиля.

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