В Воронежской области ночью сгорела баня

На тушение ушло полчаса. Люди не пострадали.

Сообщение о пожаре на улице Шировкая поступило на пульт МЧС в 0:28, огонь потушили в 1:02. За это время он успел сильно повредить баню 5×8 м по всей площади. На месте работали шесть спасателей на двух спецмашинах. Причина пожара устанавливается.