В Воронежской области ночью сгорела баня
Баня загорелась в хуторе Грушовое Калачеевского района ночью в субботу, 21 января.
Баня загорелась в хуторе Грушовое Калачеевского района ночью в субботу, 21 января.
На тушение ушло полчаса. Люди не пострадали.
Сообщение о пожаре на улице Шировкая поступило на пульт МЧС в 0:28, огонь потушили в 1:02. За это время он успел сильно повредить баню 5×8 м по всей площади. На месте работали шесть спасателей на двух спецмашинах. Причина пожара устанавливается.
Баня на турбазе «Лесовичок» в воронежском микрорайоне Сомово выгорела 3 января. Жертв также не было. А в декабре после взрыва газового баллона в сауне на Монтажном проезде погиб мужчина, а 41-летнюю женщину госпитализировали с порезами и