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11:35 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области ночью сгорела баня

Баня загорелась в хуторе Грушовое Калачеевского района ночью в субботу, 21 января.

Источник: РИА "Воронеж"

На тушение ушло полчаса. Люди не пострадали.

Сообщение о пожаре на улице Шировкая поступило на пульт МЧС в 0:28, огонь потушили в 1:02. За это время он успел сильно повредить баню 5×8 м по всей площади. На месте работали шесть спасателей на двух спецмашинах. Причина пожара устанавливается.

Баня на турбазе «Лесовичок» в воронежском микрорайоне Сомово выгорела 3 января. Жертв также не было. А в декабре после взрыва газового баллона в сауне на Монтажном проезде погиб мужчина, а 41-летнюю женщину госпитализировали с порезами и черепно-мозговой травмой. Следователи начали проверку по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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