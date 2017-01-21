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10:20 (мск), источник: Sputnik.by

Минздрав после смерти женщины в ФАПе разослал в больницы письмо

Ведомство рекомендовало больницам и поликлиникам отдавать предпочтение назначению для домашнего лечения антибиотиков в таблетках.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 янв — Sputnik. Министерство здравоохранения Беларуси после трагической гибели женщины в ФАПе в Молодечненском районе разослало учреждениям здравоохранения письмо, в котором рекомендует ограничить применение антибиотиков пеннициллинового и цефалоспоринового ряда в домашних условиях.

Инцидент в деревне Тюрли Молодечненского района произошел 16 января: 31-летняя женщина скоропостижно скончалась после сделанной фельдшерами инъекции антибиотика из ампулы, которую она принесла с собой. По предварительной информации, погибшей ввели препарат «Цефтриаксон».

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В письме, которое ведомство разослало учреждениям здравоохранения, ведомство напоминает о необходимости следовать приказам Минздрава, принятым в 2014 и 2015 годах. Ими регламентировано лечение острых респираторных заболеваний и заболеваний бронхо-легочной системы.

«Письмом рекомендовано ограничить применение парентеральных антибактериальных средств — пенициллинового и цефалоспоринового ряда. Эти лекарства и способ введения — внутримышечно или тем более внутривенно — свидетельствует о тяжести заболевания, в таких случаях пациент должен быть госпитализирован», — сообщили Sputnik в Минздраве.

Там добавили, что в случае лечения пациента в домашних условиях медикам следует отдавать предпочтение таблетированным формам лекарств. Такие препараты сегодня имеются в белорусских аптеках в достаточном количестве.

В Минздраве отметили, что препарат «Цефтриаксон» продолжает использоваться при тяжелых и затяжных инфекциях, сепсисе.

Минздрав также поручил учреждениям здравоохранения повторно изучить приказы 2014 и 2015 годов, чтобы более грамотно оказывать медицинскую помощь и активизировать профилактику возникновения устойчивости к антибиотикам.

Ранее Sputnik в Суледственном комитете сообщили, что по факту смерти женщины была проводится проверка, была назначена судебно-медицинская экспертиз. Известно, что у погибшей осталось двое несовершеннолетних детей.

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