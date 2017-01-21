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10:03 (мск), источник: РИА Новости

В Ленинградской области машина столкнулась с автобусом, один человек погиб

С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 янв — РИА Новости. Водитель Ford Focus погиб при столкновении с пассажирским автобусом в Волосовском районе Ленинградской области, еще четыре человека получили различные травмы, сообщил РИА Новости представитель регионального УГИБДД.

Источник: РИА Новости

По предварительным данным, ДТП произошло в 6.50 мск на 84 километре автодороги «Нарва» вблизи поворота на деревню Буяницы. По невыясненным обстоятельствам произошло лобовое столкновение легкового автомобиля Ford Focus с автобусом «ЛиАЗ» 487 маршрута.

«В результате ДТП водитель Ford погиб на месте, его пассажир госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии. Водитель автобуса получил тяжелые травмы, двое пассажиров, женщины, госпитализированы в состоянии средней тяжести», — сказал собеседник агентства.

По данным ведомства, в течение суток к медикам могут продолжать обращаться пассажиры автобуса, первоначально отказавшиеся от помощи. УГИБДД по факту ДТП проводит проверку.

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