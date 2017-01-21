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11:30 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Более 200 килограммов наркотиков сожгли в Челябинске

В печах Челябинского металлургического комбината сгорели 240 килограммов наркотиков, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Уничтожают правоохранители не только готовые смеси, но и растения конопли, а также устройства для производства зелья. Вещественные доказательства — таков официальный статус этих наркотиков. Без постановления суда они не могли быть уничтожены.

«После вступления в законную силу и иных процессуальных решений по фактам незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ они подлежат уничтожению. Решение об этом принимается специальной комиссией, которая контролирует и процесс уничтожения», — объясняет Вадим Батин, начальник отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Челябинской области.

А южноуральцам, которые занимались изготовлением или продажей этих, уже сгоревших, веществ, еще долгое время предстоит провести в изоляции. Максимальное наказание — до 20 лет лишения свободы.

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