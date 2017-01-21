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10:20 (мск), источник: Фонтанка

В Купчино грабитель унёс из «Связного» более 120 тысяч

Неизвестный во Фрунзенском районе отобрал у менеджера салона сотовой связи более ста тысяч рублей.

Источник: РИА "Новости"

Как стало известно «Фонтанке», в пятницу, 20 января, около 13:00, на улице Ярослава Гашека неизвестный зашел в салон «Связной». По предварительной информации, под угрозой физической расправы он заставил 29-летнего менеджера отдать ему выручку — 122 тысячи рублей.

Налетчик успел скрыться с места преступления до того, как прибыли правоохранительные органы.

Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).

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