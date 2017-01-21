В Челябинске водитель «КамАЗа» насмерть сбил пенсионера
Водитель КамАЗа совершил наезд на пенсионера, сообщают в
Водитель КамАЗа совершил наезд на пенсионера, сообщают в
20 января поздно вечером на улице Радонежская Челябинска 43-летний водитель, управляя автомобилем «КамАЗ-4514315», сбил пешехода. В результате полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Личность погибшего устанавливается, на вид ему 60−65 лет.
В настоящий момент сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.