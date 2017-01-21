Две пенсионерки перевернулись на автомобиле Skoda Octavia в Кировском районе Волгограда

В 18:50 34-летний мужчина на машине Skoda Octavia ехал по улице Санаторной. Он не справился с управлением. Автомобиль перевернулся и опрокинулся.

В результате инцидента 64-летняя и 57-летняя пассажирки с травмами были доставлены в больницу.