Две пенсионерки перевернулись на автомобиле Skoda Octavia в Кировском районе Волгограда
Авария, в которой пострадали две волгоградки, произошла 20 января в Кировском районе. Об этом ВДТВ рассказали в
Авария, в которой пострадали две волгоградки, произошла 20 января в Кировском районе. Об этом ВДТВ рассказали в
В 18:50 34-летний мужчина на машине Skoda Octavia ехал по улице Санаторной. Он не справился с управлением. Автомобиль перевернулся и опрокинулся.
В результате инцидента 64-летняя и 57-летняя пассажирки с травмами были доставлены в больницу.