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11:51 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Две пенсионерки перевернулись на автомобиле Skoda Octavia в Кировском районе Волгограда

Авария, в которой пострадали две волгоградки, произошла 20 января в Кировском районе. Об этом ВДТВ рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В 18:50 34-летний мужчина на машине Skoda Octavia ехал по улице Санаторной. Он не справился с управлением. Автомобиль перевернулся и опрокинулся.

В результате инцидента 64-летняя и 57-летняя пассажирки с травмами были доставлены в больницу.

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