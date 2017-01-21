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10:37 (мск), источник: РИА Новости

В Москве задержали пьяного мужчину, устроившего стрельбу в центре столицы

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Полицейские задержали пьяного мужчину, который устроил стрельбу холостыми патронами в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

Источник: РИА Новости

«Около 4.30 20 января сотрудники полиции на Ленинском проспекте задержали находившегося в состоянии алкогольного опьянения мужчину, который из хулиганских побуждений произвел не менее четырех выстрелов вверх из списанного охолощенного пистолета Макарова ВПО-525», — сказал собеседник агентства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

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