В Москве задержали пьяного мужчину, устроившего стрельбу в центре столицы

«Около 4.30 20 января сотрудники полиции на Ленинском проспекте задержали находившегося в состоянии алкогольного опьянения мужчину, который из хулиганских побуждений произвел не менее четырех выстрелов вверх из списанного охолощенного пистолета Макарова ВПО-525», — сказал собеседник агентства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.