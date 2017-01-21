В Москве задержали пьяного мужчину, устроившего стрельбу в центре столицы
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Полицейские задержали пьяного мужчину, который устроил стрельбу холостыми патронами в центре Москвы, сообщили РИА Новости в
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Полицейские задержали пьяного мужчину, который устроил стрельбу холостыми патронами в центре Москвы, сообщили РИА Новости в
«Около 4.30 20 января сотрудники полиции на Ленинском проспекте задержали находившегося в состоянии алкогольного опьянения мужчину, который из хулиганских побуждений произвел не менее четырех выстрелов вверх из списанного охолощенного пистолета Макарова ВПО-525», — сказал собеседник агентства.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.