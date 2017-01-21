Женщина на Hyundai протаранила новую ограду сквера на проспекте Ленина в Волгограде

Примерно в восемь утра волгоградка на машине Hyundai ехала по проспекту Ленина в сторону Краснооктябрьского района. Инцидент произошел на перекрестке с улицей Порт-Саида.

По словам свидетелей аварии, женщина уходя от столкновения с машиной Opel не справилась с управлением и врезалась в ограждение сквера. Волгоградцы в социальных сетях пишут, что повреждены несколько секций ограды.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.