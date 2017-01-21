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12:26 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Женщина на Hyundai протаранила новую ограду сквера на проспекте Ленина в Волгограде

21 января недавно установленная ограда сквера на проспекте Ленина в центре Волгограда была разрушена в результате ДТП. Об этом ВДТВ стало известно от очевидцев.

Примерно в восемь утра волгоградка на машине Hyundai ехала по проспекту Ленина в сторону Краснооктябрьского района. Инцидент произошел на перекрестке с улицей Порт-Саида.

По словам свидетелей аварии, женщина уходя от столкновения с машиной Opel не справилась с управлением и врезалась в ограждение сквера. Волгоградцы в социальных сетях пишут, что повреждены несколько секций ограды.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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