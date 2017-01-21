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10:50 (мск), источник: РИА Новости

В Москве завели дело после ликвидации мужчины, пытавшегося убить бизнесмена

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Уголовное дело по факту посягательства на жизнь и здоровье полицейских возбуждено после инцидента с задержанием подозреваемого в покушении на предпринимателя в Москве, в ходе которого преступник угрожал взорвать гранату и был ликвидирован, сообщила РИА Новости в субботу старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Источник: РИА Новости

Покушение на водителя Lexus произошло в среду в центре Москвы. Неизвестные выстрелили несколько раз в мужчину за рулем Lexus на Шмитовском проезде, после чего скрылись на Mercedes. Мужчина 1971 года рождения с огнестрельным ранением головы был доставлен в больницу. В ходе операции по задержанию подозреваемого в этом преступлении он оказал сопротивление полиции и был ликвидирован. По словам Ивановой, подозреваемый угрожал правоохранителям взорвать гранату, которая находилась у него в руках.

«По факту посягательства на жизни и здоровье сотрудников правоохранительных органов, а также незаконного хранения боеприпасов, Главным следственным управлением СК России по Москве возбуждено уголовное дело (статья 317 УК РФ, статья 222 УК РФ)», — сказала Иванова. По ее словам, следователи продолжают осмотр места происшествия, изучается личность преступника.

По данным СК, основной версией покушения на водителя Lexus является предпринимательская деятельность потерпевшего.

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