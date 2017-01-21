Эксклюзив: двое подростков признались в убийстве девушки из Страшен

В то же время, по словам прокурора, третий подозреваемый в убийстве подросток 17 лет отказывается от дачи показаний. Ему предстоит пройти психиатрическую экспертизу в специализированной клинике в поселке Костюжень.

КИШИНЕВ, 21 янв — Sputnik. Двое из трех несовершеннолетних, задержанных по подозрению в нашумевшем жестоком убийстве девушки из Страшен, полностью признали свою вину. Третий подросток отказывается давать показания. Об этом в эксклюзивном комментарии для Sputnik Молдова заявил прокурор Страшенского района Александр Рацэ.

«Ждем результатов психиатрической и судебно-медицинской экспертизы, после чего дело об убийстве Кристины Пархоменко незамедлительно будет передано в судебную инстанцию», — заявил Рацэ.

Прокурор Страшенского района также сообщил корреспонденту Sputnik о том, что по причине несовершеннолетнего возраста подозреваемых максимальное наказание для них может составить 12 лет и 6 месяцев, в соответствии с нормами Уголовного кодекса республики.

«Если бы они были совершеннолетними, им грозило бы пожизненное заключение», — отметил государственный обвинитель.

Напомним, что 14-летняя Кристина Пархоменко из Страшен была убита в ночь на 25 ноября минувшего года. Подозреваемыми по делу проходят четверо подростков 13, 15, 16 и 17 лет. Двое из них были задержаны в течение нескольких дней и помещены под стражу в следственный изолятор. Третий, не достигший возраста 14 лет, когда наступает уголовная ответственность за свершенное преступление, отделался штрафом. Четвертый подросток, которого следствие считает инициатором убийства, был передан молдавской стороне властями Венгрии 11 января текущего года.