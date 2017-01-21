В Магнитогорске 55-летняя женщина лишилась 70 тысяч рублей

19 января в полицию Магнитогорска обратилась 55-летняя местная жительница. Она рассказала, что через мобильное приложение получила сообщение. В тексте говорилось о том, что для неё зарезервирован товар и необходимо связаться по указанному телефону. Выполнив все указания, женщина сообщила реквизиты своей банковской карты, с которой было списано более 70 тысяч рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленника.

Подробно о том, как не стать жертвой мошенников и видах мошенничества можно узнать из памятки, размещенной на сайте Главного управления МВД России по Челябинской области 74.мвд.рф/профилактика-мошенничества.