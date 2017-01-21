Работница отделения связи похитила 250 тысяч рублей и уехала из Волгоградской области
Следователями Межмуниципального отдела МВД России «Фроловский» возбуждено уголовное дело в отношении 30-летней работницы отделения связи.
Следователями Межмуниципального отдела МВД России «Фроловский» возбуждено уголовное дело в отношении 30-летней работницы отделения связи.
Она подозревается по статье «Присвоение или растрата имущества, совершенные лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере». Об этом ВДТВ рассказали в
18 января сотрудница, получив более 250 тысяч рублей, не пришла вечером на работу для предоставления отчетности. Руководство с заявлением о розыске работницы обратилось в районный отдел полиции.
Правоохранителям удалось узнать местонахождение разыскиваемой. Оказалось, что она находится в одной из гостиниц Сызрани. Женщина сказала, что с полученными деньгами хотела доехать до