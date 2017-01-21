Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Тихом океане построят первый в мире «плавучий город»
Путин рассказал, к чему приведет отмена виз в Европу для Украины
СМИ: заявления Трампа лишили Кремль эйфории от его победы
55-летний Джордж Клуни готовится стать «дважды отцом»
Елена Летучая пострадала на отдыхе
Джордж Буш-старший попал в реанимациюРанее в среду сообщалось, что экс-президент США Джордж Буш-старший, попавший в больницу с пневмонией, переведен из обычной палаты в реанимацию
Беременная Анастасия Стоцкая кардинально сменила имидж
Мать изъятых из семьи 10 приемных детей намерена вернуть их через суд
Пешеходы задушили и утопили водителя, который спас им жизнь
Пьяная девушка откусила ухо полицейскому
Под крики "Ганьба!": националисты в Киеве начинают новый Майдан
Достали!: директор завода Порошенко о бизнесе в РФ
Елена Летучая пострадала на отдыхе
Данила Козловский учится серфингу на Бали
Любители кофе живут дольше остальных
Случайный секс вызывает чувство вины только у женщин
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
10«Бегущий огонь»
20Трамп стал 45-м президентом США
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
9Крещенские купания
13:17 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Работница отделения связи похитила 250 тысяч рублей и уехала из Волгоградской области

Следователями Межмуниципального отдела МВД России «Фроловский» возбуждено уголовное дело в отношении 30-летней работницы отделения связи.

Она подозревается по статье «Присвоение или растрата имущества, совершенные лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере». Об этом ВДТВ рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

18 января сотрудница, получив более 250 тысяч рублей, не пришла вечером на работу для предоставления отчетности. Руководство с заявлением о розыске работницы обратилось в районный отдел полиции.

Правоохранителям удалось узнать местонахождение разыскиваемой. Оказалось, что она находится в одной из гостиниц Сызрани. Женщина сказала, что с полученными деньгами хотела доехать до Йошкар-Олы. К моменту задержания она успела потратить около 50 тысяч рублей. Теперь ей грозит крупный штрафа или до 6 лет тюрьмы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Жуков считает нормальным выступать под нейтральным флагом
«Зловещая» инаугурационная речь Трампа встревожила западные СМИ
Минфин отказался пополнять резервы в 2017 году
Единоросы наметят действия на 2017 год по итогам съезда партии
Белоруссия утвердила тарифы на транзит российской нефти
Парламент Бельгии отказался лишать депутатов бесплатного пива
Вашингтон просит Сеул арестовать брата Пан Ги Муна
Спорт
Поедаемый заживо: почему победа Шипулина была предопределена Неудачи и критики взяли Шипулина в кольцо в начале сезона, но он его разорвал в родной ауре и к чемпионату мира подойдёт на победной волне
Авто
Видео дня: очень странная авария на железнодорожном переезде Водитель легковушки совершил непонятный маневр при пересечении переезда, в результате чего автомобиль застрял на рельсах
Hi-Tech
Фото: каким был первый мобильный телефон Nokia Nokia — одна из самых обсуждаемых тем на всех ресурсах, рассказывающих о технологиях или смартфонах. Возращение «неубиваемого» аппарата в лице Nokia 6 обсудили уже все. Мы же предлагаем вам вспомнить, каким был самый первый аппарат компании
Кино
Звезда «Не родись красивой» возвращается на ТВ в роковом образе Актриса Нелли Уварова снялась в новом сериале канала ТНТ про американского шпиона и «Газпром»
Недвижимость
Названа цена самого дорогого дома России
Суд объяснил, как определить границу дачного участка
10 ремонтов эконом-класса по-европейски
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Леди
5 поговорок, смысл которых мы всегда понимали неправильно Пообщались с преподавателем русского языка и культуры речи и выяснили, какой смысл на самом деле вкладывали в современные крылатые выражения наши предки.
Дети
Министр образования хочет вернуться к «лучшим традициям советской школы» Ольга Васильева считает, что и в XXI  веке школа должна воспитывать в учениках уважение к своему народу и к труду.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь