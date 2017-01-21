Сотрудники нижегородской полиции разыскивают похитивших 170 тысяч рублей с банковской карты пенсионера

Согласно информации, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество».

Установлено, что днем 19 января 82-летнему нижегородцу позвонил неизвестный и сообщил о блокировке его банковской карты, после чего посоветовал пенсионеру в ближайшем финансовом учреждении произвести ряд манипуляций с ее восстановления. Пожилой мужчина выполнил продиктованные телефонным собеседником команды, после чего с его счета были списаны денежные средства в размере 170 тысяч рублей.