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13:02 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Подозреваемого в поджоге и двойном убийстве арестовали в Лесосибирске

В Лесосибирске полицейским удалось задержать 23-летнего мужчину, который причастен к двойному убийству и поджогу. Сейчас подозреваемый находится под арестом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Чтобы установить личность подозреваемого полицейские проводили поквартирные обходы, осматривали чердаки и подвалы сгоревшего здания, а также опрашивали свидетелей. В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

Напомним, 20 января в квартире, расположенной по адресу ул. Калинина, 11, произошел пожар. Приехавшие спасатели обнаружили двух 24-летних молодых людей: хозяина дома и его гостя. У них были видимые телесные повреждения в виде рубленых ран волосистой части головы и множественных ожогов тела. Один из пострадавших скончался в машине скорой помощи, второй — в больнице.

Отмечается, что по данному факту уже заведено уголовное дело. Назначены судебно-медицинские экспертизы тел погибших.

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