Подозреваемого в поджоге и двойном убийстве арестовали в Лесосибирске

Чтобы установить личность подозреваемого полицейские проводили поквартирные обходы, осматривали чердаки и подвалы сгоревшего здания, а также опрашивали свидетелей. В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

Напомним, 20 января в квартире, расположенной по адресу ул. Калинина, 11, произошел пожар. Приехавшие спасатели обнаружили двух 24-летних молодых людей: хозяина дома и его гостя. У них были видимые телесные повреждения в виде рубленых ран волосистой части головы и множественных ожогов тела. Один из пострадавших скончался в машине скорой помощи, второй — в больнице.