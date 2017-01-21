Пенсионер умер во время рыбалки в Новосибирске
Пенсионер умер во время рыбалки в Новосибирске, об этом говорится в сообщении спасателей МАСС в соцсети «Вконтакте».
Пенсионер умер во время рыбалки в Новосибирске, об этом говорится в сообщении спасателей МАСС в соцсети «Вконтакте».
Тело мужчины примерно 60 лет обнаружили в Перовмайском районе на реке Обь днем 21 января. Мужчина находился в 50 метрах от берега, его заметили местные жители, которые позвонили в городские службы.
На место прибыли спасатели и эвакуировали погибшего.
Обстоятельства гибели выясняются, по предварительным данным, мужчина отправился рыбачить в безлюдное место и ему стало плохо.
Накануне синоптики предупредили новосибирцев о надвигающемся снежном шторме. Спасатели настоятельно не советуют выходить на лёд.