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12:56 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Пенсионер умер во время рыбалки в Новосибирске

Пенсионер умер во время рыбалки в Новосибирске, об этом говорится в сообщении спасателей МАСС в соцсети «Вконтакте».

Тело мужчины примерно 60 лет обнаружили в Перовмайском районе на реке Обь днем 21 января. Мужчина находился в 50 метрах от берега, его заметили местные жители, которые позвонили в городские службы.

На место прибыли спасатели и эвакуировали погибшего.
Обстоятельства гибели выясняются, по предварительным данным, мужчина отправился рыбачить в безлюдное место и ему стало плохо.

Накануне синоптики предупредили новосибирцев о надвигающемся снежном шторме. Спасатели настоятельно не советуют выходить на лёд.

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