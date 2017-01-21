В Новороссийске произошло массовое ДТП с участием микроавтобуса
Ночью в Новороссийске произошло массовое ДТП.
Ночью в Новороссийске произошло массовое ДТП.
Как рассказала ГТРК «Кубань» старший инспектор отдела пропаганды краевого управления ГИБДД Ирина Завадская, около 01:20, на перекрестке неравнозначных дорог водитель микроавтобуса Ford не уступил дорогу автомобилю Mitsubishi, находившемуся на главной дороге.
После столкновения с Mitsubishi микроавтобус врезался в еще два автомобиля — KIA и «Ладу».
В результате аварии пострадал пассажир Mitsubishi 1997 года рождения.