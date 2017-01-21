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12:45 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Новороссийске произошло массовое ДТП с участием микроавтобуса

Ночью в Новороссийске произошло массовое ДТП.

Как рассказала ГТРК «Кубань» старший инспектор отдела пропаганды краевого управления ГИБДД Ирина Завадская, около 01:20, на перекрестке неравнозначных дорог водитель микроавтобуса Ford не уступил дорогу автомобилю Mitsubishi, находившемуся на главной дороге.

После столкновения с Mitsubishi микроавтобус врезался в еще два автомобиля — KIA и «Ладу».

В результате аварии пострадал пассажир Mitsubishi 1997 года рождения.

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