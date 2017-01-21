В Самаре полиция задержала мужчину, ворующего вещи из раздевалок спортклубов

В ходе дальнейшей работы сотрудники полиции установили причастность подозреваемого к совершению еще одной аналогичной кражи. По версии полицейских, вечером 21 октября прошлого года в помещении спортивного клуба, расположенного на Московском шоссе, он тайно похитил из общей раздевалки мужскую сумку.

По имеющейся у стражей правопорядка информации, преступление было совершено по аналогии с первым — дверцу ящика для одежды взломали. Похищенное принадлежало 22-летнему работнику спортивного заведения. С его слов следовало, что в портмоне находились документы, банковская карта и денежные средства в сумме 15 тыс. рублей. По признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», в тот же день возбудили уголовное дело.



В настоящее время сотрудники полиции продолжают проверять 24-летнего подозреваемого на причастность к совершению иных преступлений.