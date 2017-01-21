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12:36 (мск), источник: Volga News

В Самаре полиция задержала мужчину, ворующего вещи из раздевалок спортклубов

В полицию поступило сообщение о краже кошелька у посетителя спортклуба на ул. Красноармейской в Самаре. Сотрудники органов внутренних дел задержали предполагаемого злоумышленника — 24-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В ходе дальнейшей работы сотрудники полиции установили причастность подозреваемого к совершению еще одной аналогичной кражи. По версии полицейских, вечером 21 октября прошлого года в помещении спортивного клуба, расположенного на Московском шоссе, он тайно похитил из общей раздевалки мужскую сумку.

По имеющейся у стражей правопорядка информации, преступление было совершено по аналогии с первым — дверцу ящика для одежды взломали. Похищенное принадлежало 22-летнему работнику спортивного заведения. С его слов следовало, что в портмоне находились документы, банковская карта и денежные средства в сумме 15 тыс. рублей. По признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», в тот же день возбудили уголовное дело.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают проверять 24-летнего подозреваемого на причастность к совершению иных преступлений.

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