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12:10 (мск), источник: Фонтанка

Петербурженка заявила о пропаже отца в Париже спустя год

Петербурженка потеряла отца в Париже. Жительница Петербурга обратилась в полицию для поисков пропавшего за границей отца. Год назад он перестал выходить на связь.

Источник: РИА "Новости"

Как стало известно «Фонтанке», в полицию Невского района в пятницу, 20 января, обратилась 36-летняя женщина. По ее словам, зимой 2011 года ее 65-летний отец уехал в Париж по туристической визе. В течение последних 5−6 лет он продолжал жить в столице Франции, общаясь с дочерью по электронной почте.

В январе 2016 года он перестал выходить на связь. При этом не известен ни его адрес, ни какие-либо другие контакты, кроме почты. Несмотря на то, что обеспокоенная дочь решила обратиться в петербургскую полицию спустя год, ее заявление приняли.

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