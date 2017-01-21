Петербурженка заявила о пропаже отца в Париже спустя год
Петербурженка потеряла отца в Париже. Жительница Петербурга обратилась в полицию для поисков пропавшего за границей отца. Год назад он перестал выходить на связь.
Петербурженка потеряла отца в Париже. Жительница Петербурга обратилась в полицию для поисков пропавшего за границей отца. Год назад он перестал выходить на связь.
Как стало известно «Фонтанке», в полицию Невского района в пятницу, 20 января, обратилась 36-летняя женщина. По ее словам, зимой 2011 года ее 65-летний отец уехал в Париж по туристической визе. В течение последних 5−6 лет он продолжал жить в столице Франции, общаясь с дочерью по электронной почте.
В январе 2016 года он перестал выходить на связь. При этом не известен ни его адрес, ни