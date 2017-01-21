На красноярку в «Планете» напал преступник из Челябинской области

Напомним, несколько дней назад на подземной парковке торгового центра на 24-летнюю девушку напал неизвестный мужчина: он сел в ее автомобиль, ударил ее ножом, похитил сотовый телефон, золотую цепочку, деньги и скрылся.

Ориентировка с приметами нападавшего была направлена всем наружным нарядам полиции, были созданы оперативные группы. Вскоре полицейские установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 20-летний мужчина.

Как установили оперативники, за несколько дней до нападения злоумышленник приехал в Красноярск из Челябинской области, где находился в розыске за совершение тяжкого преступления. В ходе обыска на съемной квартире задержанного было обнаружено и изъято похищенное у его жертвы имущество.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой). Молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы. Ведется следствие.