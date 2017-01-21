На юге Башкирии из-за затора на трассе скопились фуры

По его словам, возле печально известного опасного поворота под названием «Тещин язык» скопилось огромное количество фур, которые не могут преодолеть подъем в гору из-за снежных заносов. Дорогу чистят тягачи, но пока ситуация медленно меняется к лучшему.

«Возвращаюсь с отдыха по Белорецкой трассе и в районе Инзера, и поле него — затор. Все стоит. Вообще снега выпало так много, что ехать очень непросто. Прямо сейчас вижу, что чистят огромные тягачи дорогу, но не справляются. В горах стоит просто куча фур. Снега идет так много, что заносит все моментально. И пробки собираются очень быстро», — рассказал ProUfu.ru Тимур Алмаев.