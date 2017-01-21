Во время беспорядков в Вашингтоне сожгли лимузин

Во время беспорядков в Вашингтоне в ходе инаугурационных мероприятий был сожжен лимузин, передает The Washington Post.

Как отмечается, инцидент произошел в районе площади Франклина. Поджог создал облака серого и черного дыма около офисных зданий вдоль улицы.

Кто именно совершил поджег, а также есть ли погибшие либо пострадавшие в результате инцидента, пока неизвестно.

Напомним, за беспорядки в Вашингтоне во время инаугурационных мероприятий полиция задержала 217 человек.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне 20 января, накануне инаугурации, произошли столкновения с участниками акций протеста против нового президента США Дональда Трампа. Полиция применила перечный газ.