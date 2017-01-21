Введенный умершей в ФАПе женщине антибиотик временно запретили

МИНСК, 21 янв — Sputnik. Министерство здравоохранения приостановило использование антибиотика цефтриаксона в инъекциях и раствора ледокоина, соответствующее решение содержится в письме ведомства, разосланном заинтересованным организациям.

Минздрав после смерти женщины в ФАПе разослал в больницы письмо

В документе подчеркивается, что решение принято в связи с «единичным случаем тяжелой нежелательной реакции» у пациентки при совместном применении указанных лекарственных средств.

Под временный запрет попали порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г во флаконах «Цефтриаксон» (серия 210215) и раствор для инъекций 10мг/мл в ампулах 5 мл «Лидокаина гидрохлорид» (серия 650910).

Оба препарата производятся на Борисовском заводе медпрепаратов.

Решение о возобновлении реализации и применения препаратов «будет принято после установления причины развития у пациентки тяжелой нежелательной реакции», говорится в письме Минздрава.

Между тем в социальных сетях стали появляться и другие факты об опасных побочных эффектах, вызванных инъекциями цефриаксона.

«Я пошла в аптеку при поликлинике и купила все, что было мне выписано по рецепту. В обед надо было колоть укол цефриаксон. Мне его укололи и все… Через 3−5 минут я поняла что, что-то идет не так… (…) Я вызвала скорую, она приехала через 5 минут и забрала меня в реанимацию с диагнозом анофилоктический шок» — написала одна из жительниц Бреста.

Как ранее стало известно после введения препарата в Молодечненском районе скончалась 31-летняя женщина, смертью которой занялся Следственный комитет.