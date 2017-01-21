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12:32 (мск), источник: БЕЛТА

ДТП в Пинском районе: УАЗ и ВАЗ переехали лежащую на дороге женщину

Трагедия произошла в пятницу двадцатого января в д. Мечицы. Примерно в десять часов вечера на проезжей части было обнаружено мертвое тело местной жительницы с характерными для ДТП телесными повреждениями.

В Пинском районе две машины совершили наезд на лежащую на дороге женщину, передает УВД Брестского облисполкома.

Трагедия произошла в пятницу двадцатого января в д. Мечицы. Примерно в десять часов вечера на проезжей части было обнаружено мертвое тело местной жительницы с характерными для ДТП телесными повреждениями. Удалось установить, что незадолго до этого на женщину, которая лежала на проезжей части, совершили наезд две машины. Погибшая была обозначена световозвращающими элементами. Первым женщину переехал ВАЗ. Управлял транспортным средством мужчина, проживающий в д. Тобулки. Через 3 минуты ее переехал УАЗ, за рулем которого находился 54-летний житель Пинска.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 уголовного кодекса РБ.

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