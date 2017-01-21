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13:44 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Лениногорском районе в ДТП пострадали две девушки

(Казань, 21 января, «Татар-информ»). В Лениногорском районе в результате аварии пострадали две женщины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Происшествие случилось на 17-м км трассы Лениногорск — Черемшан вечером 20 января.

Сообщение об аварии поступило на единый номер вызова экстренных служб 112. В результате столкновения «Лады» 9-й модели и автомобиля «Фольксваген Джета» пострадали пассажирки обоих автомобилей 18 и 19 лет. Девушки получили ушибы конечностей.

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