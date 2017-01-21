В Лениногорском районе в ДТП пострадали две девушки
(Казань, 21 января, «Татар-информ»). В Лениногорском районе в результате аварии пострадали две женщины, сообщает
(Казань, 21 января, «Татар-информ»). В Лениногорском районе в результате аварии пострадали две женщины, сообщает
Происшествие случилось на 17-м км трассы Лениногорск — Черемшан вечером 20 января.
Сообщение об аварии поступило на единый номер вызова экстренных служб 112. В результате столкновения «Лады» 9-й модели и автомобиля «Фольксваген Джета» пострадали пассажирки обоих автомобилей 18 и 19 лет. Девушки получили ушибы конечностей.