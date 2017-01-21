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13:37 (мск), источник: Prokazan.ru

В Татарстане мужчина признался в убийстве, которое совершил 20 лет назад

56-летний житель Нижнекамска признался в убийстве, которое совершил 20 лет назад. Об этом сообщают «Челны лтд».

Источник: Prokazan.ru

Сообщается, что сотрудникам полиции Набережных Челнов удалось раскрыть давнее преступление. Во версии следствия, в Автограде летом 1996 года в канализационном люке был обнаружен скелет 34-летнего мужчины.

 — В ходе следствия было установлено, что виновником преступления оказался житель Нижнекамска. На момент совершения преступления ему было 36 лет, — говорится в сообщении.

Мужчина во всем признался и рассказала, что убил приятеля после пьяной ссоры. После сбросил труп в канализационный люк.

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