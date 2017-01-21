В Татарстане мужчина признался в убийстве, которое совершил 20 лет назад

Сообщается, что сотрудникам полиции Набережных Челнов удалось раскрыть давнее преступление. Во версии следствия, в Автограде летом 1996 года в канализационном люке был обнаружен скелет 34-летнего мужчины.

— В ходе следствия было установлено, что виновником преступления оказался житель Нижнекамска. На момент совершения преступления ему было 36 лет, — говорится в сообщении.

Мужчина во всем признался и рассказала, что убил приятеля после пьяной ссоры. После сбросил труп в канализационный люк.