Владельца обрушившегося конного клуба в Бердске отправили под домашний арест
Владельца обрушившегося конного клуба в Бердске отправили под домашний арест, об этом сообщает
Владельца обрушившегося конного клуба в Бердске отправили под домашний арест, об этом сообщает
Следствие ходатайствовало о заключении под стражу, так как подозреваемый мог скрыться и повлиять на свидетелей, однако суд отказал СК в такой жесткой мере пресечения.
47-летнему владельцу клуба предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).
Напомним, информация о обрушении крыши и в конном клубе Аллюр Бердска поступила в оперативную службу МЧС около 18 часов 19 января. Площадь обрушения крыши конного клуба составила 500 квадратных метров.
Погибли два человека, мужчина и подросток 45 и 15 лет. Погибшие были извлечены
Сейчас в больнице остается одна из пострадавших.
Расследование крушения взял под личный контроль полпред президента Меняйло.
Расследование уголовного дела продолжается.