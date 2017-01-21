Владельца обрушившегося конного клуба в Бердске отправили под домашний арест

Следствие ходатайствовало о заключении под стражу, так как подозреваемый мог скрыться и повлиять на свидетелей, однако суд отказал СК в такой жесткой мере пресечения.

47-летнему владельцу клуба предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

Напомним, информация о обрушении крыши и в конном клубе Аллюр Бердска поступила в оперативную службу МЧС около 18 часов 19 января. Площадь обрушения крыши конного клуба составила 500 квадратных метров.

Погибли два человека, мужчина и подросток 45 и 15 лет. Погибшие были извлечены из-под завалов и умерли при транспортировке в больницу. Пострадали двое подростков.

Сейчас в больнице остается одна из пострадавших.

Расследование крушения взял под личный контроль полпред президента Меняйло.

Расследование уголовного дела продолжается.