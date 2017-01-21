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13:56 (мск), источник: Publika.md

Возле села Захаровка столкнулись грузовой и легковой автомобили

Один человек погиб, а трое доставлены в больницу в результате аварии возле села Захаровка Теленештского района. Трагедия произошла сегодня утром.

Источник: Publika.md

Столкнулись грузовой микроавтобус и легковой автомобиль.

По информации полиции, виновен в ДТП 26-летний водитель грузового транспорта. Он превысил скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

На месте происшествия работают спасатели и врачи.

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