Возле села Захаровка столкнулись грузовой и легковой автомобили
Один человек погиб, а трое доставлены в больницу в результате аварии возле села Захаровка Теленештского района. Трагедия произошла сегодня утром.
Один человек погиб, а трое доставлены в больницу в результате аварии возле села Захаровка Теленештского района. Трагедия произошла сегодня утром.
Столкнулись грузовой микроавтобус и легковой автомобиль.
По информации полиции, виновен в ДТП 26-летний водитель грузового транспорта. Он превысил скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу.
На месте происшествия работают спасатели и врачи.