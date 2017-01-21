Ранившая гостью клуба «розочкой» хабаровчанка уже была судима
Благодаря органам внутренних дел стали известны подробности женской драки в одном из ночных заведений
Благодаря органам внутренних дел стали известны подробности женской драки в одном из ночных заведений
Полицейские
Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД по
Установлено, что инцидент произошел около 4:00. Подозреваемую, по её словам, разозлил тот факт, что потерпевшая облила её соком. В пылу ссоры фигурантка намеренно разбила фужер и кинула его в обидчицу. Расколотый фужер причинил ранил потерпевшую в шею.
Потерпевшая была госпитализирована, ей оказана медпомощь. Сейчас её жизни ничего не угрожает. Злоумышленницу задержали сотрудники полиции, в отделе она призналась в содеянном.
По факту возбужденно уголовное дело. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится расследование.