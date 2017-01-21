Ранившая гостью клуба «розочкой» хабаровчанка уже была судима

Полицейские Комсомольска-на-Амуре задержали подозреваемую в причинении тяжкого вреда здоровью посетительнице ночного кафе, сообщает ИА Дейта со ссылкой на УМВД по Хабаровскому краю.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД по Комсомольску-на-Амуре задержали ранее судимую 23-летнюю девушку, которая, по версии следствия, причинила тяжкий вред здоровью посетительнице одного из городских кафе.



Установлено, что инцидент произошел около 4:00. Подозреваемую, по её словам, разозлил тот факт, что потерпевшая облила её соком. В пылу ссоры фигурантка намеренно разбила фужер и кинула его в обидчицу. Расколотый фужер причинил ранил потерпевшую в шею.

Потерпевшая была госпитализирована, ей оказана медпомощь. Сейчас её жизни ничего не угрожает. Злоумышленницу задержали сотрудники полиции, в отделе она призналась в содеянном.



По факту возбужденно уголовное дело. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится расследование.