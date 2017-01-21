В Омске порыв ветра сдул крышу с многоэтажки

Предрекаемая омскими синоптиками метель едва не начала «кровавую жатву». Сорванная порывом ветра крыша одной из многоэтажек на улице Энтузиастов чудом не задела никого из проходящих мимо омичей.

Оказывается, на крыше дома ведутся кровельные работы. Скорей всего, «мастера» не закрепили листы профнастила ничем надежней честного слова, отчего первый же серьезный порыв ветра отправил железные листы в свободное падение.

Простые омичи тут же принялись высказывать свое возмущение халатностью строителей в публичной странице «Аварийный Омск» социальной сети «Вконтакте».