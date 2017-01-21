В Караганде по дороге в школу пропала 11-летняя девочка
Родственники надеются, что девочка найдётся живой и невредимой, потому что в прошлом году она уже уходила из дома.
Родственники надеются, что девочка найдётся живой и невредимой, потому что в прошлом году она уже уходила из дома.
Алина Тергалинская пропала 20 января. Девочка во втором часу дня вышла из дома и направилась в школу. Однако на занятиях ученица так и не появилась. Родные забили тревогу и обратились с заявлением в полицию.
«Заявление от родных зарегистрировано. В настоящее время сотрудники полиции проводят поисковые мероприятия. Стоит отметить, что девочка ранее уходила из дома», — прокомментировал руководитель
Известно, что девочка проживает с бабушкой. Мать её умерла.
«Девочка до сих пор не нашлась. Но это уже второй факт исчезновения. 20 декабря 2016 года такой же факт был. Но тогда её нашли. А со вчерашнего дня до сих пор её нет. Сейчас проводятся розыскные мероприятия», — подтвердили в школе, где учится Алина Тергалинская.
Школьница была одета в серую куртку, на рукавах
19 января с автовокзала