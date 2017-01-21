Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Тихом океане построят первый в мире «плавучий город»
Путин рассказал, к чему приведет отмена виз в Европу для Украины
"Когда он станет лидером страны": мнение Чака Норриса о Трампе
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Дочь Валерия Меладзе вышла замуж в Англии
Продолжение «Секретных материалов» от ЦРУ Спецслужбы США выложили в Интернет тысячи ранее засекреченных файлов
55-летний Джордж Клуни готовится стать «дважды отцом»
Названы сорта рыбы, которые нельзя есть беременным
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Особняк в центре Москвы продают по цене «однушки»
Под крики "Ганьба!": националисты в Киеве начинают новый Майдан
Достали!: директор завода Порошенко о бизнесе в РФ
Крещение по-балийски: Светлана Ходченкова искупалась в водопаде
Дочь Валерия Меладзе вышла замуж в Англии
Минздрав хочет ввести налог на соль и ограничить рекламу колбасы
Ученые: любая еда вредна
Новый штраф 5000 рублей: комитет Госдумы дал добро
Nissan Qashqai обновится уже в марте
Фоторепортажи
10«Бегущий огонь»
20Трамп стал 45-м президентом США
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
9Крещенские купания
13:36 (мск), источник: Informburo.kz

В Караганде по дороге в школу пропала 11-летняя девочка

Родственники надеются, что девочка найдётся живой и невредимой, потому что в прошлом году она уже уходила из дома.

Алина Тергалинская пропала 20 января. Девочка во втором часу дня вышла из дома и направилась в школу. Однако на занятиях ученица так и не появилась. Родные забили тревогу и обратились с заявлением в полицию.

«Заявление от родных зарегистрировано. В настоящее время сотрудники полиции проводят поисковые мероприятия. Стоит отметить, что девочка ранее уходила из дома», — прокомментировал руководитель пресс-службы ДВД Карагандинской области Бахытжан Кудияров.

Читайте также
Мужчина поджег себя возле консульства Турции в Алматы — ДВД

Известно, что девочка проживает с бабушкой. Мать её умерла.

«Девочка до сих пор не нашлась. Но это уже второй факт исчезновения. 20 декабря 2016 года такой же факт был. Но тогда её нашли. А со вчерашнего дня до сих пор её нет. Сейчас проводятся розыскные мероприятия», — подтвердили в школе, где учится Алина Тергалинская.

Школьница была одета в серую куртку, на рукавах жёлто-розовый узор, фиолетовую шапку, чёрные лосины, серые угги, носила розовый рюкзак. Всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетней, просят сообщить в полицию.

19 января с автовокзала Усть-Каменогорска пропала мать троих детей. Женщина последний раз выходила на связь с родственниками 15 января. В тот день 28-летняя Александра Комутбаева должна была сесть в маршрутку до родного села, однако домой женщина так и не приехала.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Караганде по дороге в школу пропала 11-летняя девочка
Жуков считает нормальным выступать под нейтральным флагом
«Зловещая» инаугурационная речь Трампа встревожила западные СМИ
Минфин отказался пополнять резервы в 2017 году
Единоросы наметят действия на 2017 год по итогам съезда партии
Белоруссия утвердила тарифы на транзит российской нефти
Парламент Бельгии отказался лишать депутатов бесплатного пива
Вашингтон просит Сеул арестовать брата Пан Ги Муна
Спорт
Поедаемый заживо: почему победа Шипулина была предопределена Неудачи и критики взяли Шипулина в кольцо в начале сезона, но он его разорвал в родной ауре и к чемпионату мира подойдёт на победной волне
Авто
Видео дня: очень странная авария на железнодорожном переезде Водитель легковушки совершил непонятный маневр при пересечении переезда, в результате чего автомобиль застрял на рельсах
Hi-Tech
Фото: каким был первый мобильный телефон Nokia Nokia — одна из самых обсуждаемых тем на всех ресурсах, рассказывающих о технологиях или смартфонах. Возращение «неубиваемого» аппарата в лице Nokia 6 обсудили уже все. Мы же предлагаем вам вспомнить, каким был самый первый аппарат компании
Кино
Звезда «Не родись красивой» возвращается на ТВ в роковом образе Актриса Нелли Уварова снялась в новом сериале канала ТНТ про американского шпиона и «Газпром»
Недвижимость
Площади квартир в России будут уменьшаться
В Тихом океане построят первый в мире плавучий город
Цена на жилье вокруг ЗСД в Петербурге будет расти
Что делать, если ваша квартира пустует?
Леди
5 поговорок, смысл которых мы всегда понимали неправильно Пообщались с преподавателем русского языка и культуры речи и выяснили, какой смысл на самом деле вкладывали в современные крылатые выражения наши предки.
Дети
Министр образования хочет вернуться к «лучшим традициям советской школы» Ольга Васильева считает, что и в XXI  веке школа должна воспитывать в учениках уважение к своему народу и к труду.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь