В Караганде по дороге в школу пропала 11-летняя девочка

«Заявление от родных зарегистрировано. В настоящее время сотрудники полиции проводят поисковые мероприятия. Стоит отметить, что девочка ранее уходила из дома», — прокомментировал руководитель пресс-службы ДВД Карагандинской области Бахытжан Кудияров.

Алина Тергалинская пропала 20 января. Девочка во втором часу дня вышла из дома и направилась в школу. Однако на занятиях ученица так и не появилась. Родные забили тревогу и обратились с заявлением в полицию.

Известно, что девочка проживает с бабушкой. Мать её умерла.

«Девочка до сих пор не нашлась. Но это уже второй факт исчезновения. 20 декабря 2016 года такой же факт был. Но тогда её нашли. А со вчерашнего дня до сих пор её нет. Сейчас проводятся розыскные мероприятия», — подтвердили в школе, где учится Алина Тергалинская.

Школьница была одета в серую куртку, на рукавах жёлто-розовый узор, фиолетовую шапку, чёрные лосины, серые угги, носила розовый рюкзак. Всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетней, просят сообщить в полицию.