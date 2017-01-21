По меньшей мере 16 человек погибли в ДТП с участием школьного автобуса в Италии

По данным агентства, 39 человек выжили, многие получили серьезные травмы. В частности, один из пострадавших находится в коме в критическом состоянии.

Пока не ясно, что именно стало причиной ДТП: двигавшийся ночью автобус врезался в столб на дороге близ Вероны. Другие автомобили в аварии не участвовали.

По данным венгерского МИД, водитель потерял управление, врезался в заграждение, а затем в столб. После чего автобус загорелся. Следователи заявляют, что на месте аварии нет следов торможения.