Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Тихом океане построят первый в мире «плавучий город»
Президент Молдавии после встречи в Кремле отказался признать Крым
СМИ: заявления Трампа лишили Кремль эйфории от его победы
Названы сорта рыбы, которые нельзя есть беременным
Брежнева и Крыгина лидируют в голосовании
Продолжение «Секретных материалов» от ЦРУ Спецслужбы США выложили в Интернет тысячи ранее засекреченных файлов
Беременная Анастасия Стоцкая кардинально сменила имидж
Мать изъятых из семьи 10 приемных детей намерена вернуть их через суд
Пешеходы задушили и утопили водителя, который спас им жизнь
Пьяная девушка откусила ухо полицейскому
Трамп предложил США замену санкциям против России – СМИ
"ДНР и ЛНР остался месяц" Рада о взятии Донбасса
Брежнева и Крыгина лидируют в голосовании
СМИ узнали, когда состоится свадьба Бондарчука и Андреевой
Минздрав хочет ввести налог на соль и ограничить рекламу колбасы
Ученые: любая еда вредна
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
10«Бегущий огонь»
20Трамп стал 45-м президентом США
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
9Крещенские купания
13:35 (мск), источник: Водитель Петербурга

В Янино у бизнесмена угнали Rolls-Royce за 25 млн рублей

Бизнесмен лишился Rolls-Royce, пока занимался в спортзале. Иномарку стоимостью в несколько десятков миллионов рублей похитили во Всеволожском районе Ленобласти.

Как сообщает 47news со ссылкой на правоохранительные органы, об угоне в полицию сообщили около 16 часов 20 января. Автомобиль Rolls-Royce Wraith 2015 года выпуска с цифрами в номере 001 и черным кузовом с красной крышей был похищен с охраняемой парковки отеля «Петроспорт» в деревне Янино. Принадлежит машина 43-летнему совладельцу и руководителю фирмы, занимающейся оптовыми поставками материалов и оборудования для ремонта автомобилей.

По словам владельца иномарки, около 13 часов он приехал на тренировку в спортзал отеля, а когда два часа спустя вернулся к своему шкафчику в раздевалке, электронный замок дверцы был сломан, а ключей от машины в пальто, где они лежали, не было. Ущерб мужчина оценил в 15 миллионов рублей, хотя средняя стоимость такого автомобиля — 25 миллионов рублей.

По факту угона ведется проверка.

Напомним, что за год в Петербурге было угнано три Rolls-Royce, что является беспрецедентной статистикой для этой марки. В минувшем ноябре в Петербург даже прибыла комиссия завода-изготовителя, концерна BMW. На встрече с дилерами было объявлено, что в двигатели всех Rolls-Royce, выпущенных с ноября 2016 года, будет вмонтирована спутниковая система. Заглушить ее или изъять, как заверили представители, невозможно. Обслуживание спутникового модуля обойдется в 600 долларов в год.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Экономия топлива спасёт планету
Жуков считает нормальным выступать под нейтральным флагом
«Зловещая» инаугурационная речь Трампа встревожила западные СМИ
Минфин отказался пополнять резервы в 2017 году
Единоросы наметят действия на 2017 год по итогам съезда партии
Белоруссия утвердила тарифы на транзит российской нефти
Парламент Бельгии отказался лишать депутатов бесплатного пива
Вашингтон просит Сеул арестовать брата Пан Ги Муна
Спорт
Поедаемый заживо: почему победа Шипулина была предопределена Неудачи и критики взяли Шипулина в кольцо в начале сезона, но он его разорвал в родной ауре и к чемпионату мира подойдёт на победной волне
Авто
Видео дня: очень странная авария на железнодорожном переезде Водитель легковушки совершил непонятный маневр при пересечении переезда, в результате чего автомобиль застрял на рельсах
Hi-Tech
Фото: каким был первый мобильный телефон Nokia Nokia — одна из самых обсуждаемых тем на всех ресурсах, рассказывающих о технологиях или смартфонах. Возращение «неубиваемого» аппарата в лице Nokia 6 обсудили уже все. Мы же предлагаем вам вспомнить, каким был самый первый аппарат компании
Кино
Звезда «Не родись красивой» возвращается на ТВ в роковом образе Актриса Нелли Уварова снялась в новом сериале канала ТНТ про американского шпиона и «Газпром»
Недвижимость
10 необычных мест хранения на кухне
На рынок жилья Москвы вернулись черные маклеры
Сбербанк начал выдавать ипотеку на апартаменты
Что делать, если ваша квартира пустует?
Леди
5 поговорок, смысл которых мы всегда понимали неправильно Пообщались с преподавателем русского языка и культуры речи и выяснили, какой смысл на самом деле вкладывали в современные крылатые выражения наши предки.
Дети
Министр образования хочет вернуться к «лучшим традициям советской школы» Ольга Васильева считает, что и в XXI  веке школа должна воспитывать в учениках уважение к своему народу и к труду.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь