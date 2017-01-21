В Янино у бизнесмена угнали Rolls-Royce за 25 млн рублей
Бизнесмен лишился
Бизнесмен лишился
Как сообщает 47news со ссылкой на правоохранительные органы, об угоне в полицию сообщили около 16 часов 20 января. Автомобиль
По словам владельца иномарки, около 13 часов он приехал на тренировку в спортзал отеля, а когда два часа спустя вернулся к своему шкафчику в раздевалке, электронный замок дверцы был сломан, а ключей от машины в пальто, где они лежали, не было. Ущерб мужчина оценил в 15 миллионов рублей, хотя средняя стоимость такого автомобиля — 25 миллионов рублей.
По факту угона ведется проверка.
Напомним, что за год в Петербурге было угнано три