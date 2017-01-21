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14:51 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

В Ростове неизвестные в масках ограбили мясную лавку

В Ростове полицейские разыскивают злоумышленников, которые похитили из магазина деньги.

Инцидент произошел 20 января около 19:20 на переулке Днепровском. По предварительным данным, трое мужчин в медицинских масках совершили нападение на магазин.

«Злоумышленники зашли в помещение магазина, в котором продается мясная продукция. Чтобы скрыть свои личности, они надели медицинские маски. По словам сотрудника магазина, они достали предмет похожий на пистолет и потребовали деньги», — сообщает 161.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Все обстоятельства происшествия уточняются. Полицейские проводят проверку.

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