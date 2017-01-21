В Уфе сгорела насосная станция
21 января около 2 часов ночи начался серьезный пожар в Орджоникидзевском районе Уфы. О происшествии сообщили очевидцы в соцсетях.
21 января около 2 часов ночи начался серьезный пожар в Орджоникидзевском районе Уфы. О происшествии сообщили очевидцы в соцсетях.
По данным ГУ МЧС по РБ, возгорание случилось в здании насосной станции. В тушении огня участвовали 37 человек и 8 пожарных автомобилей.
Огнеборцы справились с огнем в течение двух часов.
Обстоятельства происшедшего и данные о пострадавших уточняются. По предварительным данным, обошлось без жертв.